Минфин останавливает платежи по оборонным контрактам: "Бюджет исчерпан"

Главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг направил генеральному директору министерства обороны Амиру Бараму письмо с уведомлением, что с воскресенья, 8 ноября, минфин прекратит оплату оборонных контрактов до корректировки оборонного бюджета.

Исключение составят выплаты зарплат и пенсий, выплаты резервистам и расходы Управления реабилитации и семей, а также контракты на сумму менее миллиона шекелей, чтобы не нанести ущерб малым и средним бизнесам.

Ротенберг подчеркивает, что из бюджетных рамок 2025 года в 130,3 миллиарда шекелей министерству обороны были выплачены до конца октября 121,4 миллиарда шекелей. При этом минобороны дало обязательства на ноябрь-декабрь на сумму 31 миллиард шекелей, и это без учета возможной необходимости изыскать 2,7 миллиарда шекелей из-за задержки американской помощи в связи с шатдауном федерального правительства.

По утверждению Ротенберга, министерство обороны действует без бюджетного покрытия и без реального контроля, что абсолютно неприемлемо.

В сложившихся обстоятельствах Ротенберг требует "пересмотреть способ управления ресурсами, чтобы обеспечить более ответственное управление и консолидацию в рамках бюджета в ближайшие годы". Он призывает минобороны "принять решительные меры для вхождения в законные бюджетные рамки, включая демобилизацию резервистов, в которых нет необходимости, и сокращение активности в соответствии с соображениями безопасности".

В министерстве обороны обвинили минфин в цинизме и безответственности "в сложный период, когда Иран и остальные враги находятся в беспрецедентной гонке вооружений", и в повторении ошибок, приведших к 7 октября.