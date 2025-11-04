x
Экономика

Министр финансов представил бюджет на 2026 год: запланирован дефицит в 3,2%

Бецалель Смотрич
Бюджет
Минфин
время публикации: 04 ноября 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 12:59
Министр финансов представил бюджет на 2026 год: запланирован дефицит в 3,2%
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич в ходе специальной пресс-конференции представил основные положения бюджета на 2026 год. Смотрич озвучил дефицит бюджета в 2026 году в размере 3,2% и пообещал, что следующий год станет переломным для снижения дефицита государственного бюджета.

Смотрич сообщил, что война обошлась Государству Израиль примерно в 250 миллиардов шекелей, и эта сумма продолжает расти, пишет "Исраэль а-Йом". Речь идет о прямых военных расходах в размере 180 миллиардов шекелей, а также в расходах на эвакуацию населения из зоны конфликта, на компенсации, на оплату 300 тысяч резервистов.

По словам министра финансов, к настоящему моменту поступило 780 тысяч заявлений от граждан и владельцев бизнесов о выплате компенсаций пострадавшим от войны, из них 120 тысяч заявлений связаны с прямым ущербом от военных действий. Смотрич подчеркнул, что "в последние два года сферы экономики и безопасности поддерживали друг друга".

"Ослабление иранской оси дало просто фантастические результаты, – добавил министр финансов. – Многие пытались запугать нас крахом экономики и требовали прекращения войны, но я настаивал на необходимости продолжать, потому что экономика под контролем".

Министр финансов отметил, что специалисты ожидают дефицита бюджета в размере 3,2% в 2026 году, добавив, что расходы на безопасность все еще крайне велики. Он напомнил, что летом было утверждено решение о дополнительном финансировании системы безопасности на 42 миллиона шекелей, однако "если армия захочет больше, она должна оптимизировать работу". "Необходимо требовать от армии эффективности, ведь каждый шекель, перечисленный на безопасность – это шекель, которого не хватит образованию и сфере социальных услуг", – подчеркнул Смотрич.

Он заключил, что вызванные войной расходы будут ощущаться еще долго, и с этим Израилю предстоит справиться.

