"Маноэй Бейт-Шемеш" получила контракт на поставку запчастей для авиационных двигателей на $1,2 млрд

Израильская компания "Маноэй Бейт-Шемеш", производящая компоненты авиационных двигателей, сообщила в воскресенье, 6 октября, о крупнейшей сделке в своей истории.

Ее дочерняя компания "Хишулей Кармель" заключила контракт на поставку компонентов своему стратегическому клиенту, который считается одним из ведущих мировых производителей двигателей, на общую сумму 1,2 миллиарда долларов на протяжении 15 лет. Имя заказчика не называется.

Контракт является расширением сделки от 2019 года и включает опцион на продление сотрудничества еще на пять лет с увеличением его объема на дополнительные $400 млн на тех же условиях.

Новый контракт включает также договоренности о разработке и производстве новых компонентов для двух программ двигателей, которые реализует заказчик.