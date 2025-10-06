x
06 октября 2025
|
последняя новость: 08:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 октября 2025
|
06 октября 2025
|
последняя новость: 08:20
06 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Маноэй Бейт-Шемеш" получила контракт на поставку запчастей для авиационных двигателей на $1,2 млрд

Авиация
Оборонка
время публикации: 06 октября 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 07:07
"Маноэй Бейт-Шемеш" получила контракт на поставку запчастей для авиационных двигателей на $1,2 млрд
Wikipedia.org. Фото: רווח הפקות

Израильская компания "Маноэй Бейт-Шемеш", производящая компоненты авиационных двигателей, сообщила в воскресенье, 6 октября, о крупнейшей сделке в своей истории.

Ее дочерняя компания "Хишулей Кармель" заключила контракт на поставку компонентов своему стратегическому клиенту, который считается одним из ведущих мировых производителей двигателей, на общую сумму 1,2 миллиарда долларов на протяжении 15 лет. Имя заказчика не называется.

Контракт является расширением сделки от 2019 года и включает опцион на продление сотрудничества еще на пять лет с увеличением его объема на дополнительные $400 млн на тех же условиях.

Новый контракт включает также договоренности о разработке и производстве новых компонентов для двух программ двигателей, которые реализует заказчик.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 сентября 2025

Тель-Авивская фондовая биржа создает индекс оборонных компаний
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 сентября 2024

"Маноэй Бейт-Шемеш" получила заказ на детали двигателей для Boeing 737MAX и Airbus A321neo