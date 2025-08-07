Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на импорт чипов

Президент США Дональд Трамп анонсировал в беседе с генеральным директором Apple Тимом Куком намерение ввести значительную импортную пошлину на чипы.

"Мы введем пошлину приблизительно в 100% на чипы и полупроводники, но если вы производите в Соединенных Штатах Америки, никакой платы не будет", - заявил он.

Трамп и Кук встретились в среду, чтобы обсудить соглашение об инвестициях Apple в производство в США 100 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет. Поскольку ранее корпорация уже обязалась инвестировать 500 миллиардов долларов в США, с новым соглашением общая сумма инвестиций Apple составит 600 миллиардов долларов.

Apple приводят в качестве примера технологической компании, базирующейся в США, но ведущей большую часть производства за рубежом. Подавляющее большинство продукции Apple производится в Китае, например, около 90% iPhone собираются там. Кук встречался с Трампом несколько раз с тех пор, как президент вступил в должность, чтобы обсудить расширение производства в США.

Пошлина, судя по всему, не коснется крупнейших производителей чипов в мире, таких как TSMC, Samsung, NVIDIA, Intekl, имеющих производство в США.