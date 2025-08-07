x
07 августа 2025
07 августа 2025
07 августа 2025
07 августа 2025
Экономика

"Рафаэль" создаст логистический центр в Акко за полмиллиарда шекелей

Недвижимость
Оборонка
время публикации: 07 августа 2025 г., 12:39
"Рафаэль" создаст логистический центр в Акко за полмиллиарда шекелей
Flash90. Фото: Ц.Бен-Ами

Израильский оборонный концерн "Рафаэль" подписал сделку по аренде складских площадей рядом со своим заводом в Акко на 25 лет на общую сумму полмиллиарда шекелей.

Логистический центр для концерна возведет компания "Тидхар" после очистки почвы на участке.

Как сообщает "Глобс", руководство концерна, являющегося крупнейшим работодателем на севере страны, приняло решение о создании крупного логистического центра, в который будут переведены несколько других комплексов.

