"Рафаэль" создаст логистический центр в Акко за полмиллиарда шекелей

Израильский оборонный концерн "Рафаэль" подписал сделку по аренде складских площадей рядом со своим заводом в Акко на 25 лет на общую сумму полмиллиарда шекелей.

Логистический центр для концерна возведет компания "Тидхар" после очистки почвы на участке.

Как сообщает "Глобс", руководство концерна, являющегося крупнейшим работодателем на севере страны, приняло решение о создании крупного логистического центра, в который будут переведены несколько других комплексов.