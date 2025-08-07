x
Экономика

Утверждено строительство новой электростанции рядом с Кфар-Сабой

время публикации: 07 августа 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 12:23
Michael Giladi/Flash90

После того, как за 21 день после вынесения на рассмотрение правительства ни один из министров не выразил возражений, вступило в силу решение о строительстве новой электростанции рядом с Кфар-Сабой.

Органы проектирования утверждали строительство электростанции трижды за последние восемь лет, в последний раз – месяц назад.

В 2023 и 2024 годах министры энергетики Исраэль Кац и Эли Коэн дважды блокировали строительство электростанции под разными предлогами.

Согласно министерству энергетики, до конца десятилетия Израилю потребуются 13 новых электростанций, в том числе в центре страны, однако многие муниципалитеты тормозят такое строительство, не желая ухудшения экологической обстановки рядом с ними.

