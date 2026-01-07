СМИ: Ларри Пейдж покинул Калифорнию, опасаясь введения "налога на миллиардеров"

Американский предприниматель Ларри Пейдж, один из основателей технологического гиганта Google, перевел свой семейный инвестиционный фонд Koop в Делавэр. Об этом сообщает Business Insider на основании финансовой документации обоих штатов.

В Делавэр переведены и другие компании Пейджа, в их числе Flu Lab LLC, занимающийся финансированием исследований по борьбе с гриппом, и One Aero, разрабатывающий летающие автомобили. Начат перевод в этот штат и Dynatomics LLC, которая занимается внедрением искусственного интеллекта в авиации.

В декабре СМИ сообщали, что Пейдж намерен покинуть Калифорнию в связи с продвижением в этом штате законопроекта, вводящего налог в 5% для обладателей состояния в миллиард долларов и выше. При этом статус резидента предлагается определять по проведенному в штате времени и расположенных здесь активов.

Решение должно быть принято в ноябре, однако действовать оно будет ретроактивно – с 1 января 2026 года.

Согласно источникам издания, предприниматель уже переселился из Калифорнии. По данным Forbes, состояние Пейджа составляет 144 миллиарда долларов, он занимает седьмую строчку в списках богатейших людей в мире.