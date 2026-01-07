x
07 января 2026
Экономика

Трамп: Венесуэла поставит в США до 50 млн баррелей нефти

Нефть и газ
США
Дональд Трамп
Венесуэла
время публикации: 07 января 2026 г., 09:27 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 09:36
Трамп: Венесуэла поставит в США до 50 млн баррелей нефти
AP Photo/Matias Delacroix

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что переходное правительство Венесуэлы поставит США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, находящейся под санкциями.

"Нефть будет продана по рыночным ценам, деньги будут контролироваться мной как президентом США, чтобы гарантировать, что они пойдут на пользу народам Венесуэлы и США! Министру энергетики Крису Райту поручено немедленно начать выполнение плана. Нефть будут забирать суда-хранилища и доставлять в США", – написал Трамп.

Венесуэла обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в мире, они составляют 300 миллиардов баррелей. Эта страна была одним из основных поставщиков нефти США, пока топливную промышленность не национализировал в 2007 году предыдущий президент Уго Чавес, изгнав из страны западные компании. На отрасль были наложены санкции.

После захвата американцами президента Николаса Мадуро Трамп заявил, что что намерен установить контроль над нефтяным сектором Венесуэлы. "Американские компании, крупнейшие в мире, вложат миллиарды долларов в восстановление нефтяной инфраструктуры", – сказал он несколько дней назад.

