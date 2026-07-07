Акция протеста "харедим" возле базы Центрального военного округа в Иерусалиме

Десятки ультрарелигиозных демонстрантов заблокировали въезд на базу штаба Центрального военного округа в Иерусалиме в знак протеста против призыва учащихся йешив в ЦАХАЛ.

Военнослужащие, прибывшие на службу, в связи с демонстрацией не смогли попасть на базу и ожидают снаружи. На месте работает полиция, пытаясь разогнать демонстрантов.