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Израиль

Акция протеста "харедим" возле базы Центрального военного округа в Иерусалиме

Харедим
Полиция
Иерусалим
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 07 июля 2026 г., 09:16 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 09:23
Акция протеста "харедим" возле базы Центрального военного округа в Иерусалиме
Avshalom Sassoni/FLASH90

Десятки ультрарелигиозных демонстрантов заблокировали въезд на базу штаба Центрального военного округа в Иерусалиме в знак протеста против призыва учащихся йешив в ЦАХАЛ.

Военнослужащие, прибывшие на службу, в связи с демонстрацией не смогли попасть на базу и ожидают снаружи. На месте работает полиция, пытаясь разогнать демонстрантов.

Израиль
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