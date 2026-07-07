Банк Израиля купил в июне более миллиарда долларов

Банк Израиля опубликовал ежемесячный отчет о валютных резервах, из которого следует, что в июне 2026 года центробанк второй месяц подряд вмешивался в ход торгов, закупая крупные суммы иностранной валюты.

В общей сложности в июне Банком Израиля было куплено более миллиарда долларов. Согласно банку, речь идет о "точечной интервенции с целью поддержания непрерывности функционирования рынков".

Напомним, что из прошлого отчета стало известно, что в мае центробанк впервые с 2021 года купил 800 миллионов долларов.

На фоне резкого укрепления шекеля Банк Израиля неоднократно получал призывы вмешаться в ход торгов, чтобы переломить тенденцию, однако каждый раз отклонял их. В центробанке подчеркивали, что вмешательство в ход торгов – инструмент, который можно использовать только для предотвращения спекулятивных колебаний и точечных сбоев в работе рынка. Что именно привело к вмешательству в мае и июне, в Банке Израиля не указывают.

В целом валютные резервы Банка Израиля выросли до рекордного уровня в 238 миллиардов долларов, а их доля по отношению к ВВП достигает 37,2%. Часть роста связана также с операциями правительства на валютном рынке в объеме 625 миллионов долларов, а также с переоценкой стоимости активов банка.