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Экономика

Израильский стартап, потративший миллиард долларов, обратился за защитой от кредиторов

Банкротство
Стартап
Автомобили
время публикации: 07 июля 2026 г., 20:53 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 20:56
Израильский стартап, потративший миллиард долларов, обратился за защитой от кредиторов
AP Photo/Jean-Francois Badias

Израильский автомобилестроительный стартап REE, в 2020 году включенный агентством Bloomberg в список 10 технологий, меняющих реальность, обратился в Тель-Авивский окружной суд с ходатайством о предоставлении временной защиты от кредиторов.

Компания, разрабатывающая уникальную систему привода для электромобилей, была основана в 2011 году под названием Soft Wheel Дэниелом Барелем и Ахишаем Сарадасом. Компания работает в очень консервативной и сложной отрасли, с очень длительными процессами, а значит, и с потребностью в очень больших деньгах.

За последние четыре года она потеряла 433 миллиона долларов, а в общей сложности потратила на разработку продукта более миллиарда долларов. Среди инвесторов компании – страховые и пенсионные структуры, такие, как «Мейтав Даш», «Ахшара Битуах», «Феникс» и «Excellence».

Чтобы сократить темпы своих расходов, компания сократила штат с 211 сотрудников на конец 2024 года до 31 сотрудника на сегодняшний день и изменила свою бизнес-модель – с производства на продажу технологий, программного обеспечения и лицензий, однако на данный момент это не помогло. Вместо прогнозировавшегося в 2021 году годового дохода в 10,5 миллиардов долларов, компания закончила 2025 год с доходом 1,3 миллиона долларов и долгами в размере 51 миллион шекелей.

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