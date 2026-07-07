Нетаниягу в интервью CNN: "Продажа F-35 не сделает Турцию дружественным США государством"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что выступает против возможной продажи США истребителей F-35 Турции. Об этом он сказал в интервью CNN через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает такую возможность.

По словам Нетаниягу, он напрямую просил Трампа не продавать Анкаре эти самолеты, так как такая сделка может "разрушить баланс сил на Ближнем Востоке".

Нетаниягу резко раскритиковал Турцию при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. Он заявил, что продажа Анкаре самых современных американских истребителей "не сделает Турцию дружественным государством по отношению к США". По словам Нетаниягу, турецкие власти "заражены идеологией "Братьев-мусульман"" и враждебно относятся к Соединенным Штатам. "Турция – не та сила, которая способствует миру и стабильности. Если дать ей такие возможности, за этим последует агрессия", – заявил Нетаниягу.

При этом Нетаниягу попытался сгладить впечатление о разногласиях с Трампом. Он заявил, что по ключевым вопросам они с президентом США в целом "смотрят в одном направлении", хотя каждый из них действует, исходя из интересов своей страны. "Он президент США и делает то, что хорошо для США. Я премьер-министр Израиля и делаю то, что важно для Израиля. В большинстве случаев эти вещи совпадают", – сказал Нетаниягу.

В интервью CNN Нетаниягу также прокомментировал соглашение о прекращении огня между США и Ираном. Он не стал прямо критиковать договоренности, но сказал, что сомневается в возможности остановить иранскую ядерную программу путем переговоров.

Отдельно Нетаниягу высказался о росте насилия со стороны израильских поселенцев на Западном берегу. Он назвал нападающих группой примерно из 150 "малолетних правонарушителей" и признал, что проблема "раздулась до невероятных масштабов". По его словам, полиция и армия принимают меры, однако израильские суды слишком снисходительно относятся к осужденным за такие нападения.

На вопрос о том, несет ли он личную ответственность за ухудшение отношения к Израилю в США, Нетаниягу ответил отрицательно. Он заявил, что рост критики связан прежде всего с влиянием социальных сетей.