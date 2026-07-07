Месси забил. Проигрывая 0:2, аргентинцы победили сборную Египта

В Атланте встречались сборные Аргентины и Египта. Аргентинцы одержали влевую победу 3:2.

В начале матча египтяне пробовали подольше подержать мяч. Не обостряя, но и не давая аргентинцам атаковать.

На 15-й минуте Хани навесил на линию вратарской. Ясер Ибрагим (Аль-Ахли) выпрыгнул выше Лиссандро Мартинеса и головой отправил мяч в угол ворот 0:1.

На 21-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти. Шобайр парировал мяч.

Где-то с середины первого тайма чемпионы мира контролировали ход матча и все ближе подбирались к воротам соперника. На 28-й минуте де Пауль навесил Макаллистер бил головой с близкого расстояния. Вратарь мяч парировал.

На31-й минуте после удара Месси со штрафного мяч попал в штангу. На 39-й минте Шобайр выручил после очень сложного удара Хулиана Альвареса.

В первом тайме египтяне нанесли один удар в створ ворот и забили один гол.

На 58-й минуте гол Зико был отменен из-за фола в атаке. Отыграться с 0:2 аргентинцам было бы очень сложно.

На 67-й минуте Месси неудачно подал угловой. Быстрая контратака, которую завершил Зико 0:2.

Первый опасный момент аргентинцев во втором тайме стал голевым. На 79-й минуте Месси навесил на линию вратарской. Ромеро нанес удар головой 1:2.

На 82-й минуте Месси направил мяч во вратарскую. Лаутаро Мартинес пробил мимо. Через 2 минуты Лаутаро Мартинес сбросил мяч в центр штрафной. Месси сравнял счет 2:2.

Отыгравшись, аргентинцы пошли вперед. На второй минуте компенсированного времени Салах потерял мяч у чужой штрафной. Быстрая атака аргентинцев. Лаутаро Мартинес навесил в центр штрафной. Энцо Фернандес нанес удар головой 3:2.