МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. В Израиле это решение приветствовали

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России, сообщает Reuters.

Ограничения в отношении России действовали с октября 2023 года. Они были введены после того, как РФ включила в состав организации олимпийские советы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также аннексированных Запорожской и Херсонской областей.

В решении МОК не указывается, на какой срок сняты ограничения с ОКР.

Кроме того, МОК отменил рекомендации по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе и "меры защиты" в их отношении. При этом организация пока не приняла решения по поводу использования российского флага, гимна, национальных цветов и иной символики на Олимпийских играх. При этом МОК не будет проводить свои мероприятия на территории России и приглашать на них российских чиновников.

Яэль Арад, председатель олимпийского комитета Израиля, заявила новостной службе "Кан", что приветствует это решение. "В нашем разделенном мире и на фоне бесчисленных конфликтов, свидетелями которых мы становимся по всему миру, мы должны обеспечить, чтобы спорт и дальше оставался оплотом солидарности и нейтралитета".