Минобороны за два месяца потратило миллиард шекелей на противодроновые решения

Управление по разработке вооружений и технологий (МАФАТ) и управление оборонных закупок в министерстве обороны Израиля потратили около миллиарда шекелей из двух миллиардов, выделенных правительством два месяца назад на срочную разработку противодроновых решений с упором на борьбу с дронами на оптоволоконном управлении, сообщает "Глобс".

Для направлений обнаружения, распознавания и перехвата МАФАТ разработал предельно быструю модель отбора решений, стремясь как можно скорее довести их до полевых испытаний.

Изначально МАФАТ выпустил открытый запрос предложений для отрасли, на который поступило 250 откликов, переданных для рассмотрения профильной комиссии. Все компании, проходящие порог физической реализуемости, направляются на еженедельные демонстрации.

Каждая успешно прошедшая компания переходит к оперативной оценке, а затем – к закупке. Среди компаний, получивших заказы минобороны и начавших развертывание своих технологий на юге Ливана – "Эльта", "Кела", "Аин Шлишит", "Магос", "Смартшутер", "Эш-Тек" и другие. Речь идет о радарных, лидарных, оптических технологиях для обнаружения дронов и различных систем их перехвата, от дробовиков до лазерных установок. Согласно "Глобс", изначально продвигавшаяся идея использовать против дронов зенитные пулеметы "Вулкан" после полевых проверок была отклонена.