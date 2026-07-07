США вернули санкции на иранскую нефть после атак в Ормузском проливе

США отозвали временную лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти. Как следует из документа Управления по контролю за иностранными активами минфина США, с 7 июля запрещены новые сделки, старые можно завершить до 17 июля.

Лицензия была выдана 22 июня и распространялась на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов. Лицензия должна была действовать до 21 августа.

Разрешение на операции с иранской нефтью было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

Reuters сообщает, что цены на нефть выросли более чем на 3% после того, как США отозвали генеральную лицензию на продажу иранской нефти.