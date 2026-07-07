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Ближний Восток

Посол Ирана вызван в МИД Катара в связи с ударом по танкеру в Ормузском проливе

Нефть и газ
Катар
Иран
время публикации: 07 июля 2026 г., 21:37 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 21:42
Посол Ирана вызван в МИД Катара в связи с ударом по танкеру в Ормузском проливе
AP

Посол Ирана в Катаре был вызван в министерство иностранных дел этой страны, где ему вручили ноту протеста в связи с атакой катарского танкера Al Rekayyat, шедшего через Ормузский пролив с грузом сжиженного газа.

"Мы требуем от Ирана немедленно прекратить действия, угрожающие региональной безопасности. Недопустимо создавать угрозу глобальному судоходству и поставкам энергоносителей", – говорится в ноте.

Ранее телевидение Ирана сообщило, что танкер был атакован, поскольку воспользовался несогласованным с Исламской республикой Оманским фарватером. Согласно этим утверждениям экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения иранской стороны.

Члены команды не пострадали, однако в машинном отделении возник пожар. Катар выступает посредником на переговорах Ирана и США, это первый удар по катарскому судну с начала войны.

Ближний Восток
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