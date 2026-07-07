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Юношеский Евробаскет. Израильтянки победили сборную Литвы

Спорт/важное
Баскетбол
время публикации: 07 июля 2026 г., 23:07 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 23:07
Юношеский Евробаскет. Израильтянки победили сборную Литвы
AP Photo/Ross D. Franklin

В Литве завершился групповой этап Юношеского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

Израильтянки победили хозяев турнира 74:71.

Литовки выиграли первую четверть и первую половину матча 21:12, 35:29. Псле 30 минут 53:47.

Галь Равив набрала 35 очков, сделала по 6 подборов и передач.

В матче 1/8 финала израильтянки сыграют со сборной Венгрии.

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