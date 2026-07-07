Юношеский Евробаскет. Израильтянки победили сборную Литвы
время публикации: 07 июля 2026 г., 23:07 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 23:07
В Литве завершился групповой этап Юношеского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).
Израильтянки победили хозяев турнира 74:71.
Литовки выиграли первую четверть и первую половину матча 21:12, 35:29. Псле 30 минут 53:47.
Галь Равив набрала 35 очков, сделала по 6 подборов и передач.
В матче 1/8 финала израильтянки сыграют со сборной Венгрии.
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