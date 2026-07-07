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Ближний Восток

Самолет с останками Хаменеи приземлился в иракском Наджафе

Иран
Ирак
время публикации: 07 июля 2026 г., 22:01 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 22:08
Самолет с останками Хаменеи приземлился в иракском Наджафе
AP Photo/Anmar Khalil

В священном для шиитов иракском городе Наджаф приземлился самолет с останками верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ликвидированного 28 февраля 2026 года в результате американо-израильского удара.

Церемонии прощания с рахбаром уже прошли в Тегеране и Куме. Из Наджафа останки аятоллы будут доставлены в Кербелу, а похороны бывшего лидера иранского лидера состоятся в его родном Мешхеде 9 июня.

Добавим, что траурные церемонии проходят под призывы отомстить за смерть Хаменеи. Участники призывают к убийству президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Ближний Восток
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