Самолет с останками Хаменеи приземлился в иракском Наджафе

В священном для шиитов иракском городе Наджаф приземлился самолет с останками верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ликвидированного 28 февраля 2026 года в результате американо-израильского удара.

Церемонии прощания с рахбаром уже прошли в Тегеране и Куме. Из Наджафа останки аятоллы будут доставлены в Кербелу, а похороны бывшего лидера иранского лидера состоятся в его родном Мешхеде 9 июня.

Добавим, что траурные церемонии проходят под призывы отомстить за смерть Хаменеи. Участники призывают к убийству президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.