Религиозные партии требуют закрепить льготы для учащихся йешив в законе об изучении Торы

Религиозные партии заявили, что не поддержат декларативную версию Основного закона об изучении Торы, и требуют внести в него конкретные права и льготы для учащихся йешив и аврехов (семейных ультраортодоксов). Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, религиозные партии настаивают, что изучение Торы должно быть закреплено как базовая ценность, имеющая реальное юридическое и бюджетное значение, а не как общая декларация.

1 июля Кнессет одобрил законопроект в первом чтении. За него проголосовали 63 депутата, против – 53.