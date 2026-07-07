Религиозные партии требуют закрепить льготы для учащихся йешив в законе об изучении Торы
время публикации: 07 июля 2026 г., 22:10 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 22:14
Религиозные партии заявили, что не поддержат декларативную версию Основного закона об изучении Торы, и требуют внести в него конкретные права и льготы для учащихся йешив и аврехов (семейных ультраортодоксов). Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, религиозные партии настаивают, что изучение Торы должно быть закреплено как базовая ценность, имеющая реальное юридическое и бюджетное значение, а не как общая декларация.
1 июля Кнессет одобрил законопроект в первом чтении. За него проголосовали 63 депутата, против – 53.
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