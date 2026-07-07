Вступило в силу соглашение о защите инвестиций между Израилем и Индией

На этой неделе вступило в силу двустороннее инвестиционное соглашение между Индией и Израилем, подписанное 8 сентября 2025 года.

Нынешнее соглашение заменяет собой прежний индийско-израильский ДИС 1996 года, который был расторгнут в 2017 году в рамках масштабного пересмотра Индией всей сети своих инвестиционных договоров после серии проигранных международных арбитражей.

После этого Индия разработала новую типовую модель ДИС, более взвешенную в пользу регуляторных прав государства. Израиль стал первой страной ОЭСР, заключившей соглашение по этой новой индийской модели.

В рамках соглашения инвесторы каждой из сторон получают режим не менее благоприятный, чем инвесторы принимающей страны (национальный режим) и не менее благоприятный, чем инвесторы любой третьей страны. Исключение составляют права на землю и недвижимость.

Прямая или косвенная экспроприация допускается только в общественных целях, с соблюдением надлежащей правовой процедуры, на недискриминационной основе и при условии незамедлительной и адекватной компенсации.

Гарантирован свободный перевод капитала, прибыли, дивидендов, роялти и выручки от продажи или ликвидации инвестиций – при этом обе стороны сохраняют право вводить временные ограничения в кризисных ситуациях (проблемы платёжного баланса, исключительные макроэкономические обстоятельства), в рамках своего внутреннего законодательства.

Механизм международного арбитража предусмотрен, но с существенными ограничениями: инвестор обязан сначала обратиться в национальные суды или административные органы принимающей страны и лишь при исчерпании внутренних средств правовой защиты (сокращённый до трёх лет срок, против пяти лет в более ранней индийской модели) может перейти к международному арбитражу, кроме отдельных случаев, когда внутренние средства защиты объективно недоступны.

оговор не только защищает инвестора, но и налагает на него обязанности – соблюдение внутреннего законодательства принимающей страны, включая налоговое регулирование, антикоррупционные нормы и требования раскрытия информации; прямой запрет на предложение неправомерной выгоды государственным должностным лицам.