Суд отклонил иск мэрии Тель-Авива о закрытии синагоги и раскритиковал условия договора

Мировой суд Бат-Яма отклонил иск мэрии Тель-Авива о выселении синагоги "Гвурот Исраэль", постановив, что муниципалитет использовал судебное разбирательство как средство давления, чтобы заставить общину подписать новый договор об использовании земельного участка. Как сообщает во вторник религиозное издание "Кикар а-Шабат", судья подверг резкой критике действия городских властей.

В августе 2025 года газета "Едиот Ахронот" сообщила, что мэрия Тель-Авива направила десяткам городских синагог требование подписать новый договор, предусматривающий обязательство предоставлять религиозные услуги "без различия пола или вероисповедания", а также адаптировать деятельность синагоги к характеру района. Представители синагог заявили, что подписание такого соглашения может нанести ущерб их ортодоксальному характеру, и часть общин отказалась его подписывать.

Одной из них стала синагога "Гвурот Исраэль" в районе Трумпельдор, которая действует на этом месте почти сто лет с разрешения муниципалитета. После отказа подписать новый договор мэрия подала иск о выселении, заявив, что земельный участок принадлежит городу.

Мировой суд Бат-Яма отклонил иск и подверг действия мэрии резкой критике. Судья Игаль Намроди пришел к выводу, что муниципалитет в действительности не стремился выселить синагогу, а использовал судебный процесс как средство давления с целью вынудить общину подписать новый договор. По словам судьи, это является "злоупотреблением судебной процедурой", противоречащим требованиям закона.

Судья отметил, что мэрия должна была инициировать судебное разбирательство, отражающее реальный предмет спора между сторонами, а не использовать иск о выселении для достижения иной цели. При этом суд не рассматривал законность самого договора или его условий, а оценивал исключительно обоснованность иска о выселении.

Суд также указал, что синагога не является самовольным захватчиком земельного участка, а на протяжении многих лет законно пользуется им на основании ранее предоставленного муниципалитетом разрешения. Кроме того, судья отметил, что ответственность за деятельность синагог в городе лежит не на муниципалитете, а на религиозном совете.

Отдельно судья прокомментировал довод мэрии о том, что она не намеревалась закрывать синагогу, а лишь хотела заменить организацию, управляющую зданием. По его словам, такой подход ошибочен, поскольку синагога — это не просто строение, а религиозный и общинный институт, воплощающий чувство принадлежности и общинную жизнь. Поэтому удовлетворение иска фактически означало бы закрытие синагоги в полном смысле этого слова.

В завершение решения судья отметил, что стороны могли бы урегулировать спор без судебного разбирательства, и выразил сожаление, что им не удалось исчерпать возможности для диалога и компромисса до вынесения судебного решения.