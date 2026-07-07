Покупатели китайских электромобилей JAC в Израиле остались без гарантии из-за банкротства импортера

Израильские покупатели электромобилей JAC обнаружили, что не могут получить гарантийное сервисное обслуживание после того, как официальный импортер, компания Automax, была объявлена неплатежеспособной.

В Министерстве транспорта сообщили, что ведомство «работает над продвижением решения для владельцев автомобилей JAC".

Согласно сообщению, министерство поддерживает контакт с производителем автомобилей и изучает с ним вопрос гарантии, включая выявленные расхождения по запасу хода и обращения клиентов по этой теме.

Следует отметить, что это не первый подобный случай. Ранее без гарантийного обслуживания остались покупатели китайских электромобилей Aiways, правда в этом случае причиной стало банкротство не импортера, а самого производителя.