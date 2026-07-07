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Израиль

Полиция представит семьям погибших результаты расследования событий 7 октября

Полиция
Расследование
Отчеты 7/10
время публикации: 07 июля 2026 г., 11:14 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 11:14
Полиция представит семьям погибших результаты расследования событий 7 октября
Erik Marmor/Flash90

Спустя почти три года после резни 7 октября 2023 года полиция завершила расследование обстоятельств боев с террористами, в ходе которых погибли 58 полицейских. Как сообщает во вторник 7 июля Walla, в ближайшее время материалы расследований будут впервые представлены семьям погибших.

В ходе совещания руководства полиции генеральный инспектор Даниэль Леви сообщил о намерении ознакомить родственников погибших с материалами расследований, часть которых содержит критическую оценку готовности и действий полиции.

"Мы расследуем события 7 октября – и хорошее, и плохое. То, что необходимо изучить, мы изучим. Мы укрепим то, что было сделано правильно, и сохраним все хорошее", – сказал Леви, комментируя выводы расследований.

Расследования, которые были начаты со значительным опозданием – лишь после вступления Даниэля Леви в должность генерального инспектора полиции, – охватывают деятельность полиции примерно на 30 различных участках утром 7 октября. Среди наиболее значимых эпизодов – нападение на фестиваль Nova, бой за полицейский участок в Сдероте и боевые действия в Офакиме.

Отдельное внимание в расследованиях уделено действиям бывшего командующего Южным округом полиции Амира Коэна. Согласно свидетельствам, именно он в 06:41 объявил сигнал "Пареш Пелешет" – кодовое обозначение проникновения террористов и начала многоочаговой атаки. В прошлом месяце стало известно, что некоторые высокопоставленные сотрудники полиции сомневаются в том, что именно Коэн отдал этот приказ, несмотря на то, что именно это указано в оперативном журнале событий того утра. Эти разногласия привели к взаимным обвинениям и серьезному конфликту среди старших офицеров полиции.

В последние недели материалы расследований уже были представлены руководящему составу полиции. Чтобы предотвратить их утечку, офицеры подписали обязательства о неразглашении. Вместе с тем публикация выводов вновь обострила споры и старые противоречия среди высшего командного состава относительно действий руководства полиции утром 7 октября.

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