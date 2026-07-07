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Ближний Восток

Дамаск: при взрыве рядом с гостиницей, где остановился Макрон, пострадали 18 человек

Франция
Сирия
Эмманюэль Макрон
время публикации: 07 июля 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 12:44
Отель Four Seasons в Дамаске
Wikipedia.org. Фото: Dosseman

18 человек, среди которых четыре полицейских, получили ранения в результате взрывов в Дамаске рядом с гостиницей Four Seasons, где проживает находящийся с визитом в Сирии президент Франции Эммануэль Макрон.

Источники в полиции сообщили государственному телевидению Сирии, что взрывных устройств было два. Оно было спрятано в мусорнике, второе находилось в заминированном автомобиле. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Макрон в момент взрыва находился в президентском дворце на переговорах с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Он не пострадал. Начато расследование. На данном этапе неясно, квалифицируется ли происшедшее как попытка покушения на французского президента.

Ближний Восток
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Взрывы в Дамаске рядом с гостиницей, где остановился президент Франции