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Мир

Под Киевом убита Анастасия Березовская, подозреваемая в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако

Украина
Монако
время публикации: 07 июля 2026 г., 11:55 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 12:05
Под Киевом убита Анастасия Березовская, подозреваемая в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако
National Police of Ukraine via AP

6 июля под Киевом было обнаружено тело Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении на бывшего украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, его спутницы и 13-летнего сына. Они получили тяжелые ранения. Покушение было совершено в Монако 29 июня.

Согласно "Украинской правде", 39-летнюю женщину застрелили, а тело закопали. По данному делу задержаны два подозреваемых: действующий офицер Главного управления разведки Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.

О том, что личность покушавшегося установлена, стало известно 2 июля. По версии следствия, Березовская установила взрывное устройство в подъезде дома, где проживала семья, и привела его в действие дистанционно, когда Ермолаев и его близкие находились рядом.

Вадим Ермолаев – уроженец Днепра, основатель группы Alef, ранее входивший в рейтинги богатейших украинцев. В последние годы он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2023 году Украина ввела против него санкции, обвиняя его в связях с Россией и бизнесом на оккупированных территориях. Сам Ермолаев эти обвинения отрицал, утверждая, что после аннексии Крыма Россия фактически отобрала его активы.

Мир
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