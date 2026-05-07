Актриса-перуанка обвиняет Джеймса Кэмерона в незаконном использовании ее внешности в "Аватаре"

Режиссер Джеймс Кэмерон и компания Walt Disney оказались в центре судебного разбирательства после иска актрисы К'орианки Килчер, которая утверждает, что авторы "Аватара" использовали ее внешность для создания образа Нейтири без разрешения. По информации The Guardian, актриса подала в суд, обвинив франшизу в эксплуатации.

Согласно иску, Кэмерон якобы "использовал черты ее лица" и поручил команде дизайнеров создать ключевую героиню франшизы на основе внешности Килчер после того, как увидел ее в рекламе фильма "Новый Свет" (The New World) в газете Los Angeles Times.

В исторической драме Терренса Малика 2005 года Килчер, имеющая перуанские корни и принадлежащая к коренным народам, сыграла Покахонтас. В фильме также снимались Колин Фаррелл и Кристиан Бейл.

В заявлении, сопровождающем иск, говорится, что "один из самых влиятельных режиссеров Голливуда использовал биометрическую идентичность и культурное наследие молодой представительницы коренных народов для создания рекордной кинофраншизы – без указания авторства и какой-либо компенсации".

Авторы иска также критикуют саму франшизу "Аватар", утверждая, что фильмы позиционировались как поддерживающие борьбу коренных народов, одновременно "тайно эксплуатируя реальную девушку из числа коренных жителей".

Роль Нейтири в "Аватаре" исполняет Зои Салдана. Пока ни Джеймс Кэмерон, ни Disney публично не прокомментировали судебный иск.

Франшиза "Аватар" остается одной из самых кассовых в истории кино, собрав миллиарды долларов по всему миру.