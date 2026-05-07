Евролига. "Жальгирис" и "Валенсия" продлили серии
время публикации: 07 мая 2026 г., 07:23 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 07:23
Состоялись третьи матчи четвертьфинальных серий Евролиги. "Жальгирис" и "Валенсия" одержали первые победы.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 81:78 (счет в серии 1:2)
Последнюю четверть хозяева выиграли 24:16.
Форвард "Жальгириса" Азуолас Тубелис набрал 26 очков и сделал 6 подборов.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Валенсия (Испания) 87:92 (2:1)
Гости выиграли первую половину матча 52:39.
