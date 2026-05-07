Умер легендарный сербский баскетболист
время публикации: 07 мая 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 11:01
6 мая на 85-м году жизни умер легендарный югославский баскетболист Владимир Цветкович, сообщают сербские СМИ.
Форвард выступал за "Црвену Звезду", с которой дважды становился чемпионом Югославии.
В составе сборной Югославии Владимир Цветкович - серебряный призер олимпиады 1968 года (именно он сделал победные броски в полуфинальном матче против сборной СССР), двукратный серебряный призер чемпионатов мира, серебряный призер чемпионата Европы 1969 года.
