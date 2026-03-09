Визит Илона Маска в Израиль откладывается

Министерство транспорта Израиля объявило о переносе Международного саммита по умному транспорту, который должен был открытья в Тель-Авиве 16-го марта.

В письме, разосланном участникам, говорится, что мероприятие перенесено на май, однако точная дата не указана. По заявлению организаторов, состав спикеров и повестка дня остаются без изменений.

Для участия в саммите в Израиль должен был прибыть предприниматель Илон Маск, получивший персональное приглашение от премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра транспорта Мири Регев.

В декабре 2025 года в ходе видеоконференции Нетаниягу, Регев и Маск обсудили дальнейшее сотрудничество с Tesla на фоне переговоров о внедрении функции автономного вождения в электромобилях Tesla на израильском рынке.