09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
09 марта 2026
09 марта 2026
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Визит Илона Маска в Израиль откладывается

Мин.транспорта
Илон Маск
время публикации: 09 марта 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 10:33
Визит Илона Маска в Израиль откладывается
AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool

Министерство транспорта Израиля объявило о переносе Международного саммита по умному транспорту, который должен был открытья в Тель-Авиве 16-го марта.

В письме, разосланном участникам, говорится, что мероприятие перенесено на май, однако точная дата не указана. По заявлению организаторов, состав спикеров и повестка дня остаются без изменений.

Для участия в саммите в Израиль должен был прибыть предприниматель Илон Маск, получивший персональное приглашение от премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра транспорта Мири Регев.

В декабре 2025 года в ходе видеоконференции Нетаниягу, Регев и Маск обсудили дальнейшее сотрудничество с Tesla на фоне переговоров о внедрении функции автономного вождения в электромобилях Tesla на израильском рынке.

