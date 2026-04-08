Общественный транспорт возвращается к работе в обычном режиме везде, за исключением севера

Министерство транспорта сообщило, что в соответствии со смягчением инструкций Службы тыла с четверга, 9 апреля, общественный транспорт вернется к работе в обычном режиме.

Исключение составят северные районы, где объем работы автобусных маршрутов по-прежнему составит 60% от обычного графика.

Легкое метро в Гуш-Дане возобновит работу в полном формате с 07:00, будут работать все трамвайные станции.