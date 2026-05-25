Еврейская община Исфахана провела церемонию в поддержку Моджтабы Хаменеи

По сообщениям иранских государственных СМИ, в канун Шавуота еврейская община Исфахана провела массовое мероприятие в синагоге "Кетер-Давид". Церемония, приуроченная ко второй годовщине гибели бывшего президента Ибрахима Раиси, было преподнесена как "обновление союза с идеалами Исламской Республики".

Депутат парламента, представитель еврейской общины Хомаюн Самех, критически относящийся к Израилю, выступил на церемонии с речью. По его словам, еврейская община Ирана не отделяет себя от государства и не является сионистской. Парламентарий сослался на позицию аятоллы Хомейни, согласно которой иудаизм и сионизм должны быть четко разделены. Самех раскритиковал иранские СМИ за то, что в некоторых программах и лозунгах они не проводят различия между терминами "еврей" и "сионист", и сообщил, что написал руководству с просьбой исправить этот подход.

Организаторы подчеркнули, что праздник Шавуот дает возможность укрепить приверженность божественным и национальным идеалам. В завершение церемонии был зачитан официальный документ, получивший в сообщениях СМИ название "Присяга на верность лидеру революции Моджтабе Хаменеи".