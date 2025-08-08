Рестораны адаптируются к клиентам на GLP-1: крошечные порции и бургеры на один укус

Средства для снижения веса из группы GLP-1 становятся все более популярными, и принимающие Ozempic и подобные препараты существенно меняют свои привычки. Поскольку эти препараты значительно снижают аппетит, позволяя человеку наедаться гораздо меньшей порцией, привычные посиделки с друзьями в ресторанах и спорт-барах становятся другими.

The New York Times рассказывает о новой тенденции в некоторых ресторанах – от фаст-фуда до престижных ресторанов высокой кухни – которые создали специальные меню для клиентов на препаратах группы GLP-1.

Владелец ресторана Clinton Hall, обратив внимание на огромное количество пищевых отходов, остающееся после посетителей, принимающих средства для похудения, забеспокоился, что очень скоро людям вполне ожидаемо надоест платить за то, что они выбрасывают.

И тогда он создал специальное предложение: "детские порции" для тех, кто старше 21 года: за 8 долларов посетитель получают бургер на один укус, несколько ломтиков картофеля фри, а также миниатюрную порцию пива, коктейля или вина.

Многие другие рестораны также отреагировали на изменения в жизни клиентов и начали предлагать блюда и разделы меню, предназначенные для привлечения клиентов на GLP-1. В США препараты этой группы принимают сейчас 8%-10% человек, и 30%-35% американцев выразили заинтересованность в приеме таких препаратов.

С начала приема препаратов для похудения более 50% пациентов начали реже ужинать вне дома, и 63% людей, принимающих Ozempic, заказывают значительно меньше, если все же идут в ресторан. Таким образом, заведения, которые вовремя сориентируются и предоставят решение для этой части рынка, получат конкурентное преимущество.