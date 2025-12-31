В среду, 31 декабря, Штаб семей заложников сообщил о завершении своей деятельности в нынешнем формате и создании специальной группы, которая продолжит оказывать поддержку семье Рана Гвили, последнего из заложников, тело которого остается в Газе.

В заявлении отмечается, что Штаб был создан менее чем за 24 часа после "черной субботы". В течение 817 дней родные заложников, тысячи добровольцев действовали ради единственной цели – вернуть всех похищенных домой.

Штаб поблагодарил всех израильтян, оказывавших им помощь, участвовавших в демонстрациях и поддерживавших семьи заложников. "Это была самая нравственная гражданская борьба, вместе мы изменили историю государства Израиль", – говорится в заявлении.