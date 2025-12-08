x
08 декабря 2025
Израиль

Метеослужба опубликовала "желтое" предупреждение для нескольких районов Израиля

время публикации: 08 декабря 2025 г., 23:47 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 00:10
Ayal Margolin/Flash90

Метеослужба опубликовала "желтое" предупреждение для районов Кармеля, северной части Прибрежного округа, севера округа Шарон, а также для Гуш-Дана.

Метеорологи предупреждают о большом количестве осадков, которые могут выпасть за короткий промежуток времени.

Желтое предупреждение действует с 21:00 до 03:00. Ожидаемое количество осадков: от 25 до 40 мм.

"Желтое" предупреждение – это второй уровень из четырех (зеленый, желтый, оранжевый и красный) – и оно означает погодные явления, которые могут помешать, например, работе транспорта или создать проблемы на дорогах, но не несут угрозы для жизни.

