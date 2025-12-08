x
08 декабря 2025
последняя новость: 23:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
08 декабря 2025
08 декабря 2025
последняя новость: 23:30
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Полиция
Криминал в арабском секторе
Криминал
время публикации: 08 декабря 2025 г., 22:56
В Рамле тяжело ранен местный предприниматель
Пресс-служба полиции Израиля

На улице Бар Йохай в Рамле совершенно покушение на местного предпринимателя. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 45 лет с тяжелым огнестрельным ранением доставлен в больницу "Асаф а-Рофе".

По данным полиции, ранен владелец одного из магазинов.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

