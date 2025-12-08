В Рамле тяжело ранен местный предприниматель
На улице Бар Йохай в Рамле совершенно покушение на местного предпринимателя. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 45 лет с тяжелым огнестрельным ранением доставлен в больницу "Асаф а-Рофе".
По данным полиции, ранен владелец одного из магазинов.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
