На 22-м этаже башни Midtown в Тель-Авиве произошел пожар
время публикации: 08 декабря 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 23:30
На 22-м этаже жилого здания комплекса Midtown в Тель-Авиве произошел пожар. В тушении огня задействованы восемь пожарных расчетов. Работают спасатели.
Нет сообщений о пострадавших.
Комплекс Midtown на улице Менахема Бегина в Тель-Авиве состоит из двух башен – офисного здания и жилого дома. Каждая из башен имеет 50 этажей.
