08 декабря 2025
На 22-м этаже башни Midtown в Тель-Авиве произошел пожар

время публикации: 08 декабря 2025 г., 23:30
На 22-м этаже башни Midtown в Тель-Авиве произошел пожар
Из видео пожарной службы

На 22-м этаже жилого здания комплекса Midtown в Тель-Авиве произошел пожар. В тушении огня задействованы восемь пожарных расчетов. Работают спасатели.

Нет сообщений о пострадавших.

Комплекс Midtown на улице Менахема Бегина в Тель-Авиве состоит из двух башен – офисного здания и жилого дома. Каждая из башен имеет 50 этажей.

