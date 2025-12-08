На 22-м этаже башни Midtown в Тель-Авиве произошел пожар

На 22-м этаже жилого здания комплекса Midtown в Тель-Авиве произошел пожар. В тушении огня задействованы восемь пожарных расчетов. Работают спасатели.

Нет сообщений о пострадавших.

Комплекс Midtown на улице Менахема Бегина в Тель-Авиве состоит из двух башен – офисного здания и жилого дома. Каждая из башен имеет 50 этажей.