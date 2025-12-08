x
08 декабря 2025
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2025
|
08 декабря 2025
|
последняя новость: 21:52
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: Иран наращивает производство баллистических ракет, лазерная ПРО не готова к их перехвату

Иран
Вооружения
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 08 декабря 2025 г., 21:51 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 22:07
ЦАХАЛ: Иран наращивает производство баллистических ракет, лазерная ПРО не готова к их перехвату
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

На закрытом заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороны были заслушаны представители ЦАХАЛа и их отчет по готовности к новому военному противостоянию с Ираном.

Издание "Мaaрив" пишет, что представительница ЦАХАЛа, отвечая на вопросы парламентариев, сообщила, что Иран нарастил производство баллистических ракет с тем, чтобы полностью восстановить свой боевой потенциал. Как и до "12-дневной войны" в ЦАХАЛе опасаются залпового огня с применением сотен баллистических ракет.

Представители ЦАХАЛа сообщили, что новая лазерная система ПРО пока не предназначена для перехвата баллистики, хотя ожидается, что в будущем она будет справляться и с этой задачей. На текущий момент может использоваться система "Хец-3". Армия работает над созданием запаса ракет-перехватчиков, чтобы не допустить истощения запасов, как это произошло к концу "12-дневной войны".

"Маарив" пишет, что на заседании парламентской комиссии был продлен срок действия экстренных повесток для резервистов ("Цав 8").

В начале декабря директор управления вооружений и технологий в министерстве обороны Израиля (МАФАТ) Дани Гольд заявил на открытии конференции DefenseTech в Тель-Авиве, что лазерная система противоракетной обороны "Ор Эйтан" поступит в распоряжение ЦАХАЛа до конца декабря 2025 года.

По словам Гольда, параллельно ведется работа над новыми поколениями лазерной ПРО и других систем: "Мы глубоко погружены в работу над следующими поколениями сюрпризов для следующей войны – как для обороны, так и для нападения".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2025

ЦАХАЛ получит лазерную ПРО до конца месяца