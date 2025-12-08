ЦАХАЛ: Иран наращивает производство баллистических ракет, лазерная ПРО не готова к их перехвату

На закрытом заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороны были заслушаны представители ЦАХАЛа и их отчет по готовности к новому военному противостоянию с Ираном.

Издание "Мaaрив" пишет, что представительница ЦАХАЛа, отвечая на вопросы парламентариев, сообщила, что Иран нарастил производство баллистических ракет с тем, чтобы полностью восстановить свой боевой потенциал. Как и до "12-дневной войны" в ЦАХАЛе опасаются залпового огня с применением сотен баллистических ракет.

Представители ЦАХАЛа сообщили, что новая лазерная система ПРО пока не предназначена для перехвата баллистики, хотя ожидается, что в будущем она будет справляться и с этой задачей. На текущий момент может использоваться система "Хец-3". Армия работает над созданием запаса ракет-перехватчиков, чтобы не допустить истощения запасов, как это произошло к концу "12-дневной войны".

"Маарив" пишет, что на заседании парламентской комиссии был продлен срок действия экстренных повесток для резервистов ("Цав 8").

В начале декабря директор управления вооружений и технологий в министерстве обороны Израиля (МАФАТ) Дани Гольд заявил на открытии конференции DefenseTech в Тель-Авиве, что лазерная система противоракетной обороны "Ор Эйтан" поступит в распоряжение ЦАХАЛа до конца декабря 2025 года.

По словам Гольда, параллельно ведется работа над новыми поколениями лазерной ПРО и других систем: "Мы глубоко погружены в работу над следующими поколениями сюрпризов для следующей войны – как для обороны, так и для нападения".