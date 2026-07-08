ЦСБ: ослабление доллара негативно сказалось на 18% израильских компаний

Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные опроса о влиянии изменения курса доллара за последние полгода на деятельность компаний. Согласно данным ЦСБ, около 18% компаний сообщили, что ослабление доллара негативно повлияло на их деятельность, около 3% заявили о положительном влиянии, остальные не ощутили существенного воздействия.

Наиболее заметно негативный эффект проявился в сфере высоких технологий и финансов: о неблагоприятном влиянии сообщили 49% компаний этих отраслей. Для сравнения, в строительной отрасли таких компаний было около 9%.

Среди компаний, пострадавших от ослабления доллара, 48% назвали главным фактором уязвимости доходы в иностранной валюте, а 22% – контракты или цены на внутреннем рынке, привязанные к иностранной валюте. Всего, по оценке ЦСБ, речь идет примерно о 11940 компаниях, в которых заняты около 500 тысяч работников.

34% пострадавших компаний сообщили, что компенсируют падение курса за счет сокращения прибыли. Около 19% обновляют цены на внутреннем или внешнем рынке, а около 15% отложили или сократили инвестиции и найм сотрудников.

Только около 7% компаний, деятельность которых пострадала от изменения курса, используют финансовое хеджирование. При этом в таких компаниях работают около 18% занятых в пострадавших компаниях. Среди работников компаний, использующих хеджирование, 58% заняты в компаниях, где защита от валютных рисков рассчитана более чем на полгода, а 22% – в компаниях с краткосрочным хеджированием до трех месяцев.

Согласно данным ЦСБ, среди работников компаний, пострадавших от изменения курса, 45% заняты в компаниях, ожидающих, что валютные колебания повлияют на отпускные цены их продукции в течение ближайших трех месяцев.