Законотворчество перед выборами: разногласия между коалицией и ультраортодоксами

В коалиции взвешивают возможность внести изменения в текст Основного закона об изучении Торы.

Этот законопроект продолжает рассматриваться комиссией Кнессета по регламенту, и в последние часы возникли новые разногласия между коалицией и ультраортодоксальными партиями. Согласно опубликованной информации, в коалиции намерены внести изменения в текст законопроекта. По сообщению сайта "Сругим", речь идет о внесении в текст законопроекта определения, согласно которому он будет носить исключительно декларативный характер. Такое дополнение было рекомендовано юридическим советником Кнессета. Дополнительное изменение, на котором настаивает коалиция – внесение в текст законопроекта параграфа о статусе военнослужащих. Представители коалиции дали понять депутатам от ультраортодоксальных партий, что без этого дополнения закон утвержден не будет.

В ультраортодоксальных партиях, в первую очередь, в "Яадут а-Тора" категорически отвергают это предложение. "Мы поддержим только закон, который будет принят в его изначальном виде", - заявил глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни.

Оппозиция подала несколько тысяч поправок в надежде максимально затянуть рассмотрение законопроекта. Планируется, что голосование начнется вечером 8 июля.

Одновременно сообщалось, что в ШАС и "Яадут а-Тора" обратились с просьбой отложить на неделю дату завершения работы Кнессета. В ультраортодоксальных партиях мотивируют просьбу желанием завершить процесс утверждения законопроектов, находящихся на повестке дня. Юридический советник Кнессета категорически возражает против переноса даже на один день.