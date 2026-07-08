"Хатам аль-Анбия": все, что содействует американским ударам по Ирану, – легитимная цель

Оперативное командование вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" сообщило, что любой источник поддержки США в военных действиях против Исламской республики становится легитимной военной целью.

"Объекты, оказавшие любую поддержку американским военным в их агрессии против суверенитета и территориальной целостности Ирана будут рассматриваться нашими вооруженными силами как легитимная цель", – говорится в заявлении.

В Тегеране заявили, что не позволят США вмешиваться в управление Ормузским проливом, и подчеркнули, что "единственный безопасный маршрут" для торговых судов и нефтяных танкеров будет определяться Ираном.