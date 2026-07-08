"Хатам аль-Анбия": все, что содействует американским ударам по Ирану, – легитимная цель
время публикации: 08 июля 2026 г., 14:39 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 14:42
Оперативное командование вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" сообщило, что любой источник поддержки США в военных действиях против Исламской республики становится легитимной военной целью.
"Объекты, оказавшие любую поддержку американским военным в их агрессии против суверенитета и территориальной целостности Ирана будут рассматриваться нашими вооруженными силами как легитимная цель", – говорится в заявлении.
В Тегеране заявили, что не позволят США вмешиваться в управление Ормузским проливом, и подчеркнули, что "единственный безопасный маршрут" для торговых судов и нефтяных танкеров будет определяться Ираном.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июля 2026