Минтранс вносит изменения в систему штрафных баллов за нарушения ПДД

Министерство транспорта опубликовало проект поправки к правилам дорожного движения, вносящей изменения в систему штрафных баллов за нарушения ПДД в дополнение к денежному штрафу.

Поправка предусматривает увеличение с 8 до 10 баллов санкции за использование мобильного телефона за рулем, с 4-8 баллов – за непредоставление преимущества, с 6 до 10 баллов – за езду по обочине, с 8 до 10 баллов – за проезд на красный сигнал светофора.

Параллельно будут отменены штрафные баллы за управление автомобилем без техосмотра (при просрочке менее чем на 4 месяца), за чрезмерный выброс выхлопных газов, за буксировку прицепа с просроченной лицензией (не более чем на год), за въезд на перегруженный перекресток, из которого невозможен выезд, за вождение транспорта с просроченными водительскими правами (до 6 месяцев).

Штрафные баллы, полученные за нарушения с "ценой" менее 8 баллов, по новым правилам будут аннулироваться через год после получения, при условии, что общее количество набранных баллов – менее 22.

Изменения вступят в силу после утверждения экономической комиссией Кнессета.