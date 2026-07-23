Саша Барон Коэн тайно снял новый фильм об Али Джи

Саша Барон Коэн официально представил новый фильм о своем культовом персонаже Али Джи. Картина получила название "Ali G: Who Iz I?" и выйдет в американский прокат 23 октября. Проект станет полнометражным режиссерским дебютом самого Коэна.

Саша Барон Коэн. Фотогалерея

О выходе фильма актер сообщил в своем Instagram, опубликовав ролик, полностью записанный от лица Али Джи. В характерной для персонажа манере он заявил: "Наконец-то сняли документалку обо мне. И это не та ерунда про пингвинов – здесь как минимум в два раза больше секса с животными".

Али Джи – культовый комедийный персонаж, созданный Сашей Бароном Коэном. Впервые он появился в конце 1990-х годов и стал главным героем программы Da Ali G Show, в которой брал псевдосерьезные интервью у политиков, ученых и общественных деятелей, ставя их в неловкие и абсурдные ситуации. Образ Али Джи пародирует белых британцев, подражающих хип-хоп-культуре и уличному сленгу. В 2002 году персонаж получил собственный полнометражный фильм "Али Джи в парламенте" (Ali G Indahouse) режиссера Марка Майлода. Именно в этом шоу впервые появились и другие знаменитые герои Саши Барона Коэна – Борат и Бруно, позже ставшие персонажами отдельных фильмов.

Как и обе части "Бората", новый фильм снимался в строжайшей секретности. Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что Коэн вновь использует формат псевдодокументального кино: Али Джи будет общаться с реальными людьми, не подозревающими, что перед ними актер, попадая в абсурдные и неловкие ситуации.

За годы существования образа Али Джи Коэн успел взять интервью у многих известных людей, среди которых философ Ноам Хомский, телеведущий Энди Руни и бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич, которые не догадывались, что беседуют с вымышленным персонажем.