08 мая 2026
Теннис. Лина Глушко вышла в полуфинал турнира в Грузии

время публикации: 08 мая 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 12:22
Израильская теннисистка Лина Глушко вышла в полуфинал турнира в Лопоте, Грузия.

Израильтянка (577-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) победила болгарку Росицу Денчеву (439-е место) 6:3, 6:4.

В полуфинале Лина встретится с чешкой Вендулой Вальдманновой (218-й ракеткой мира).

24 апреля Лина и Вендула встречались в полуфинала турнира в Лондоне. Тогда победила чешка 6:3, 6:4.

