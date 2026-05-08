Теннис. Лина Глушко вышла в полуфинал турнира в Грузии
время публикации: 08 мая 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 12:22
Израильская теннисистка Лина Глушко вышла в полуфинал турнира в Лопоте, Грузия.
Израильтянка (577-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) победила болгарку Росицу Денчеву (439-е место) 6:3, 6:4.
В полуфинале Лина встретится с чешкой Вендулой Вальдманновой (218-й ракеткой мира).
24 апреля Лина и Вендула встречались в полуфинала турнира в Лондоне. Тогда победила чешка 6:3, 6:4.
