08 октября 2025
08 октября 2025
Экономика

Центр сортировки мусора "Хирия" прекратит принимать отходы Гуш-Дана из-за забастовки водителей

Экология
Тель-Авив
Забастовка
время публикации: 08 октября 2025 г., 07:23
Центр сортировки мусора "Хирия" прекратит принимать отходы Гуш-Дана из-за забастовки водителей
Flash90. Фото: Я.Науми

Санитарное объединение городов округа Дан уведомило три десятка муниципалитетов центра страны, что обслуживающий округ парк переработки мусора "Хирия" прекратит принимать мусор с ближайшей пятницы, 10 октября.

Причина кризиса – трудовой конфликт между водителями грузовиков и руководством мусорного полигона "Эфеа", куда из "Хирии" и других центров переработки отправляются на захоронение отходы, не подлежащие переработке.

По словам директора санитарного объединения Реувена Лядянски, забастовка водителей длится уже несколько дней, и для отсрочки прекращения приема мусора в "Хирие" были открыты "импровизированные площадки для выгрузки мусора".

