Центр сортировки мусора "Хирия" прекратит принимать отходы Гуш-Дана из-за забастовки водителей

Санитарное объединение городов округа Дан уведомило три десятка муниципалитетов центра страны, что обслуживающий округ парк переработки мусора "Хирия" прекратит принимать мусор с ближайшей пятницы, 10 октября.

Причина кризиса – трудовой конфликт между водителями грузовиков и руководством мусорного полигона "Эфеа", куда из "Хирии" и других центров переработки отправляются на захоронение отходы, не подлежащие переработке.

По словам директора санитарного объединения Реувена Лядянски, забастовка водителей длится уже несколько дней, и для отсрочки прекращения приема мусора в "Хирие" были открыты "импровизированные площадки для выгрузки мусора".