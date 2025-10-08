Центр сортировки мусора "Хирия" прекратит принимать отходы Гуш-Дана из-за забастовки водителей
время публикации: 08 октября 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 07:23
Санитарное объединение городов округа Дан уведомило три десятка муниципалитетов центра страны, что обслуживающий округ парк переработки мусора "Хирия" прекратит принимать мусор с ближайшей пятницы, 10 октября.
Причина кризиса – трудовой конфликт между водителями грузовиков и руководством мусорного полигона "Эфеа", куда из "Хирии" и других центров переработки отправляются на захоронение отходы, не подлежащие переработке.
По словам директора санитарного объединения Реувена Лядянски, забастовка водителей длится уже несколько дней, и для отсрочки прекращения приема мусора в "Хирие" были открыты "импровизированные площадки для выгрузки мусора".