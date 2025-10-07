x
Экономика

Источники: Turkish Airlines подала заявку на возвращение в "Бен-Гурион"

время публикации: 07 октября 2025 г., 13:23 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 13:28
По неофициальным данным, авиакомпания Turkish Airlines подала заявку на участие в тендере на распределение слотов в аэропорту "Бен-Гурион": речь идет о двух ежедневных рейсах с декабря 2025 года, пишет телеграм-канал AviationNewsIL.

В сообщении отмечается: рассмотрение заявок начнется сразу после Суккота, источники в "Бен-Гурионе" оценивают шансы на возвращение турецкого авиаперевозчика как высокие.

5 октября сайт N12 писал, что авиакомпания Turkish Airlines в ближайшие дни намерена обратиться за разрешением совершать полеты в Израиль.

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus до начала войны входили в число крупнейших операторов в аэропорту имени Бен-Гуриона, после начала войны они прекратили полеты в Израиль. В конце августа обе авиакомпании не стали продлевать свои права на принадлежащие им посадочные слоты, которые удерживали за собой, несмотря на введение Турцией эмбарго на торговлю с Израилем.

До начала войны авиакомпания Turkish Airlines совершала 10-16 рейсов Тель-Авив – Стамбул.

