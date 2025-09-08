x
08 сентября 2025
Делегация минфина во главе с Бецалелем Смотричем вылетела в Индию

время публикации: 08 сентября 2025 г., 00:14
Делегация минфина во главе с Бецалелем Смотричем вылетела в Индию
Yonatan Sindel/Flash90

Израильская делегация во главе с министром финансов Бецалелем Смотричем вылетела в Нью-Дели. В делегацию вошли генеральный директор министерства финансов Илан Ром, главный экономист Шмуэль Абрамзон и председатель Управления ценных бумаг Йосеф (Сефи) Зингер.

По информации сайта Maaрив, израильская делегация встретится с представителями правительства, промышленности и деловых кругов, а также проведет встречу с еврейской общиной.

В минфине сообщили, что во время визита планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве, которые должны способствовать развитию экономических отношений и привлечению инвестиций.

