Экономика

Зарплаты, работа, учеба: опубликован отчет о влиянии "милуима" на жен резервистов

Статистика
Резервисты
Социальные проблемы
время публикации: 07 сентября 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 18:41
Зарплаты, работа, учеба: опубликован отчет о влиянии "милуима" на жен резервистов
Yossi Aloni/FLASH90

Центральное статистическое бюро впервые опубликовало результаты статистического опроса, посвященного положениям семей военнослужащих-резервистов. В ходе исследования изучалось влияние резервистской службы – обычной или по срочной повестке "цав 8" – на жизнь супругов/супруг и партнеров/партнерш резервистов и резервисток, которые проходили службу с 7 октября 2023 года по 1 февраля 2025 года.

Опрос призван, в том числе, помочь выработать политику и адресную поддержку для резервистов и их семей в свете многочисленных проблем и задач, которые выявила длительная война. В числе тем опроса – ущерб занятости после начала войны, влияние службы на учебу в высших учебных заведениях и на научную карьеру, экономические сложности, потребность жен и партнерш в эмоциональной или практической помощи в быту, влияние службы на отношения в паре и изменения психоэмоционального состояния детей.

25% спутниц резервистов, являющихся наемными работницами, и 73% жен и партнерш, которые являются индивидуальными предпринимательницами ("ацмаим") пострадали в профессиональном плане из-за службы мужей и партнеров. (В сообщении указано, что женский род используется, поскольку чаще всего речь идет о женщинах, однако это не всегда так. Термин "партнерша" в данном случае включает как супругов, так и спутниц жизни резервистов, в том числе бывших – имеющих общих с резервистом детей).

Около половины партнерш резервистов (46%), которые до 7 октября 2023 года не работали, сегодня работают, преимущественно, по найму. Среди тех, кто до 7 октября были самозанятыми ("ацмаи"), 12% сейчас работают по найму, 8% не работают.

Резервисты, записавшиеся на обучение на первую академическую степень в 2023-2024 учебном году, реже отменяли регистрацию, чем остальные студенты (11,6% против 14,4%), а доля прекращения обучения после первого года среду студентов-резервистов примерно вдвое ниже, чем среди не служивших студентов – 4,7% и 8,5% соответственно.

Среди студенток – жен и сожительниц резервистов 47% сообщили о снижении оценок, 29% – об отложенных курсах, и 8% были вынуждены прекратить обучение из-за службы мужа или партнера в резерве. 45% партнерш резервистов получили послабления от своего вуза.

У 34% семей резервистов возникли финансовые трудности из-за службы. Среди разведенных 58%, а среди незамужних матерей детей резервистов 48% испытывают финансовые трудности из-за резервистской службы отца ребенка (детей). Чем больше дней службы получает резервист, тем выше экономические трудности его семьи.

