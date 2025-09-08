"Глобс": квартиры не продаются – банки снижают ставки по ипотеке

Израильские банки начали снижать ставки по ипотечной ссуде еще до решения Банка Израиля по базовой ставке. Это происходит на фоне "застоя" на рынке жилья.

По сведениям экономического издания "Глобс", средняя "ожидаемая ставка" по новым ипотекам в июле 2025 года составила 5,28% (против 5,44% в июне и 5,95% год назад). Снижение заметно по всем основным израильским банкам.

Причины, как отмечается в публикации, – падение доходностей гособлигаций, конкуренция и попытка "подпитать" спрос на фоне спада активности продаж квартир.