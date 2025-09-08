x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 10:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 10:06
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Глобс": квартиры не продаются – банки снижают ставки по ипотеке

Недвижимость
Банк Апоалим
Банк Леуми
Банк Мизрахи-Тфахот
Банк Бейнлеуми
время публикации: 08 сентября 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 08:37
"Глобс": квартиры не продаются – банки снижают ставки по ипотеке
Yossi Aloni/Flash90

Израильские банки начали снижать ставки по ипотечной ссуде еще до решения Банка Израиля по базовой ставке. Это происходит на фоне "застоя" на рынке жилья.

По сведениям экономического издания "Глобс", средняя "ожидаемая ставка" по новым ипотекам в июле 2025 года составила 5,28% (против 5,44% в июне и 5,95% год назад). Снижение заметно по всем основным израильским банкам.

Причины, как отмечается в публикации, – падение доходностей гособлигаций, конкуренция и попытка "подпитать" спрос на фоне спада активности продаж квартир.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 сентября 2025

Минстрой и минфин выносят на согласование проект оживления жилищного строительства в Израиле