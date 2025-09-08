x
08 сентября 2025
08 сентября 2025
08 сентября 2025
08 сентября 2025
Экономика

Минстрой и минфин выносят на согласование проект оживления жилищного строительства в Израиле

Минфин
Мин.строительства
Правительство
время публикации: 08 сентября 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 08:08
Минстрой и минфин выносят на согласование проект оживления жилищного строительства в Израиле
Michael Giladi/Flash90

Министерство строительства и министерство финансов вынесли на согласование в кабинете министров Израиля пакет мер по оживлению жилищного строительства. Обсуждение должно состояться на следующей неделе, пишет The Marker.

Пакет мер предусматривает субсидирование работ по инфраструктуре на периферии и денежные стимулы мэриям, которые ускорят выдачу разрешений на строительство. На повестке также увеличение квот иностранных рабочих и допуск иностранных строительных компаний.

Общая стоимость программы – около 2 миллиардов шекелей, речь идет о планировании до 2027 года.

